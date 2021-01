Marinha envia 40 respiradores para reforço no tratamento de Covid-19

Manaus - O Ministério da Defesa, por meio da Marinha do Brasil, divulgou nesta sexta-feira (15) que está coordenando o envio de 40 respiradores que chegarão em Manaus para auxiliar no tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19.

Segundo o órgão, inicialmente serão enviados 26 e, posteriormente, 14. Eles irão ficar armazenados no Centro de Intendência da Marinha para o apoio na saúde.

O equipamento de respiração Inspire é desenvolvido na parceria entre o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) e a Universidade de São Paulo (USP).

Casos de Coronavírus

O Amazonas já soma 223.360 casos confirmados da Covid-19 e 5.930 óbitos pela doença. As internações já somam 1581 e o estoque de oxigênio em Manaus é baixo, devido a demanda ser maior que a produção local.

Nesta sexta-feira (15), nove pacientes foram transferidos de Manaus para Teresina, capital do estado do Piauí, onde darão continuidade ao tratamento médico. A operação contou com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).

No final da tarde desta sexta-feira (15), a previsão é de que mais de 15 pacientes sejam transferidos para São Luís no Maranhão. A operação está em andamento e pacientes do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto já estão em deslocamento para o Aeroporto Militar Ponta Pelada, na Zona Sul de Manaus.