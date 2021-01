Quatro hospitais públicos recebem abastecimento de óxigênio

Manaus (AM) - Na manhã desta sexta-feira (15/01), quatro hospitais da rede pública em Manaus foram abastecidos com uma nova remessa de cilindros de oxigênio. Ao todo, 100 cilindros foram distribuídos entre as unidades: Fundação de Medicina Tropical, Hospital Universitário Francisca Mendes, Hospital Universitário Getúlio Vargas e Fundação Cecon.

Os hospitais Fundação de Medicina Tropical, Hospital Universitário Francisca Mendes, Hospital Universitário Getúlio Vargas receberam, cada, 30 novos cilindros de oxigênio. A FCecon foi abastecida com 10 unidades do dispositivo.

Leia também: Hospital de Iranduba recebe câmara frigorífica após novas mortes

Fabricante de oxigênio diz enfrentar crise sem precedentes no Amazonas



Interior do Amazonas

De acordo com a assessoria do governo do Amazonas ainda na manhã desta sexta-feira, um carregamento com outros 100 cilindros de oxigênio destinados ao interior do Amazonas chegou a Manaus. A carga será distribuída em 15 municípios do Amazonas.





Leia mais:

"É muita dor", diz o coveiro que enterrou 198 pessoas em Manaus

Consumo de oxigênio hospitalar no Amazonas aumentou mais de 11 vezes



Amazonas recebe apoio de outros estados para socorrer pacientes