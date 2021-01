Projeto consegue ajuda para abastecer 200 cilindros de oxigênio

Ao todo, serão 200 cilindros de 10 metros cúbicos transportados de Manaus para abastecimento em outros estados | Foto: Divulgação





Diversas iniciativas voluntárias têm somado esforços significativos para auxiliar na manutenção dos estoques de oxigênio no Amazonas. Uma delas é o projeto “Parceiros Brilhantes”, que organizou o abastecimento de cilindros vazios em outros estados do País. O grupo terá apoio logístico para transporte aéreo do Estado e também do Governo Federal.

Desde a tarde de quinta-feira (14), o grupo montou uma força-tarefa para recolher cilindros vazios para reabastecimento, após uma campanha de arrecadação. Nesta sexta-feira (15), representantes da organização procuraram o Governo do Amazonas para buscar apoio para a iniciativa.

“O Governo do Estado está valorizando a ação de amazonenses que querem ajudar amazonenses. É uma ação que estão fazendo de coleta de cilindros e, como aqui há dificuldades para isso, vamos ajudá-los a fazer esse transporte para que isso seja feito em outros estados”, disse o secretário estadual de Saúde, Marcellus Campêlo.

Ao todo, serão 200 cilindros de 10 metros cúbicos transportados de Manaus para abastecimento em Ananindeua (PA), Recife (PE) e Goiânia (GO), com auxílio da Força Aérea Brasileira (FAB) e Ministério da Saúde. Segundo o fundador do grupo, Igor da Silva Brilhante, o planejamento inicial é encher em outros estados pelo menos 400 balas.

O planejamento inicial é encher em outros estados pelo menos 400 bala | Foto: Divulgação





“A ideia é que, em no máximo três dias, a gente tenha como fazer essa mesma missão de novo. É algo que leva, ao todo, cerca de 14h a 16h e com esse apoio conseguiremos fazer. Sabemos o quão é importante ajudar. Não faria sentido se nós não nos uníssemos para isso. Queremos continuar fazendo a diferença porque sabemos que é possível”, completou.

Doações

Nesta sexta-feira (15), o Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, formado pelo Governo do Estado, em parceria com o Município e o Governo Federal, estabeleceu um canal para concentrar as doações de oxigênio para as unidades de saúde do Amazonas. O grupo, formado por profissionais da Casa Civil, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Defesa Civil do Amazonas, tem o objetivo de agilizar a logística para garantir o abastecimento.

Empresas e pessoas físicas, de Manaus ou de outros estados do Brasil, interessadas em doar oxigênio para o Estado, podem obter informações junto aos seguintes contatos: (92) 99220-2712, (92) 99455-2001, (92) 99182-8974. A partir de então, servidores da Casa Civil irão atuar na articulação de recebimento e entrega desses donativos para os hospitais da rede pública estadual.

Nos últimos dias, a SES-AM também passou a ser procurada para doações de outros materiais. Neste caso, os interessados podem articular a entrega por meio do telefone (92) 98233-4555.

