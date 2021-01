Comitê cria central de doações para receber oxigênio em Manaus

Servidores da Casa Civil irão atuar na articulação de recebimento e entrega desses donativos para os hospitais da rede pública estadual. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, formado pelo Governo do Estado, em parceria com o Município e o Governo Federal, estabeleceu um canal para concentrar as doações de oxigênio para as unidades de saúde do Amazonas.

O grupo, formado por profissionais da Casa Civil, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Defesa Civil do Amazonas, tem o objetivo de agilizar a logística para garantir o abastecimento.

Empresas e pessoas físicas, de Manaus ou de outros estados do Brasil, interessadas em doar oxigênio para o Estado, podem obter informações junto aos seguintes contatos: (92) 99220-2712, (92) 99455-2001, (92) 99182-8974.

A partir de então, servidores da Casa Civil irão atuar na articulação de recebimento e entrega desses donativos para os hospitais da rede pública estadual.

Nos últimos dias, a SES-AM também passou a ser procurada para doações de outros materiais. Neste caso, os interessados podem articular a entrega por meio do telefone (92) 98233-4555 ou diretamente na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), localizada na avenida Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14.

Podem ser doados à Cema medicamentos, insumos descartáveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Para fazer doações, é necessário agendar previamente a entrega dos donativos, por meio dos contatos: (92) 98404-1860, (92) 98126-5746, (92) 9213-5586 ou pelo e-mail [email protected]

O agendamento pode ser feito das 7h às 23h, de domingo a domingo. A entrega de doações na Central poderá ocorrer de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A partir do recebimento na Cema, os materiais serão distribuídos para as unidades de saúde onde houver maior demanda pelos insumos.

Demais insumos

Doações de materiais de uso permanente, como móveis, colchões, equipamentos, oxímetros e demais aparelhos hospitalares, podem ser entregues à Gerência de Patrimônio da SES-AM (Gepat), que tem galpão anexo à Central de Medicamentos. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo [email protected]

Doações de produtos perecíveis, como alimentos prontos, devem ser entregues diretamente nas unidades de saúde.

Todos os materiais doados precisam ter, no ato da entrega, o termo de doação ou nota fiscal de doação para controle e posterior prestação de contas.

Veja o termo de doação: