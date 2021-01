TJAM exige transparência sobre fornecimento de oxigênio no AM

Após a reunião, foi criada uma página oficial na internet, com informações atualizadas | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) promoveu no último domingo, 17 de janeiro, uma reunião com representantes do Governo do Estado, órgãos de controle (Ministérios Públicos do Estado do Amazonas, Federal, do Trabalho e de Contas, além das Defensorias Públicas do Estado e da União), da empresa White Martins e de vários promotores de Justiça de Comarcas do interior para discutir a dramática situação do sistema de saúde no Amazonas, relacionada à falta de oxigênio medicinal para pacientes vítimas da covid-19.

Compromissos firmados:

De acordo com a assessoria do TJAM, o encontro resultou no compromisso do Estado do Amazonas e da empresa White Martins de prestar diversas informações aos órgãos de controle. O cumprimento do que ficou estabelecido na reunião já passa a valer a partir das 19h deste domingo.

Durante a reunião, o juiz Jorsenildo Nascimento informou aos participantes que as diversas ações ajuizadas foram motivadas também pela absoluta ausência de dados dos órgãos quanto à capacidade de produção de oxigênio. “Vivemos uma situação de colapso integral do sistema de saúde em nosso Estado por conta da segunda onda de contaminação pelo COVID-19. Somente com a mais absoluta transparência das ações daqueles que coordenam a produção e distribuição de oxigênio, sob a fiscalização dos órgãos de controle, conseguiremos minorar as perdas", comentou Jorsenildo.

Primeiros resultados

O magistrado enfatizou que já foi criada uma página oficial na internet – um dos compromissos assumidos na reunião deste domingo - onde qualquer pessoa pode acompanhar o controle de oxigênio nas unidades de saúde do Estado e que contém dados atualizados de autonomia de oxigênio por unidade; demanda; controle de oxigênio e de cilindros; e análise por município. As informações serão inseridas diariamente pelo Estado e pela empresa White Martins. Basta acessar o link, CLIQUE AQUI.

COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO ESTADO DO AMAZONAS E WHITE MARTINS:

1. Criação de ferramenta eletrônica, acessível por todos os agentes públicos e pela população, para que tenham acesso as informações em tempo real.

COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO ESTADO DO AMAZONAS:

1. Divulgação diária dos critérios utilizados para o abastecimento de oxigênio nas unidades hospitalares do interior pelo Estado do Amazonas;

2. Divulgação diária das operações de distribuição programadas para as unidades de saúde da capital e do interior do Estado do Amazonas;

3. Divulgação diária das dificuldades de logística necessárias à distribuição de oxigênio nas unidades hospitalares da capital e do interior. Indicação especifica para cada unidade;

4. Divulgação diária do volume de oxigênio recebido pelo Estado, do Ministério da Saúde e através de doações;

5. Divulgação diária do volume atual de oxigênio necessário para atender cada unidade de saúde da capital e do interior;

6. Indicação dos responsáveis, com contatos, pela coordenação de cada ação do Estado, para facilitar a comunicação com os órgãos de controle.;

7. Divulgação do quantitativo de oxigênio apreendido por ordem judicial e como serão distribuídos;

8. Publicação dos critérios utilizados para a priorização das transferências de pacientes do interior do Estado, com a indicação dos dias, horários e nomes de pacientes transferidos por município;

9. Perspectiva de recebimento de oxigênio doado ao estado do Amazonas.

COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA WHITE MARTINS:

1. Divulgação diária do quantitativo de abastecimento realizado pela White Martins, de forma individualizada, nas unidades de saúde pública e privada do Estado;

2. Divulgação diária das operações de distribuição programada pela White Martins nas unidades de saúde públicas e privadas;

3. Apresentação do volume diário de Oxigênio disponibilizado pela planta White Martins no Estado do Amazonas;

4. Indicação de representante da White Martins responsável pela distribuição de oxigênio;

5. Divulgação das informações relacionadas ao recebimento de oxigênio suplementar pela empresa, indicando a quantidade, a forma de envio, o prazo de chegada e outras informações importantes;

6. Divulgação do quantitativo de oxigênio apreendido por ordem judicial ou medida administrativa.

