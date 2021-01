'Manaus pronta para vacinar pessoal da saúde', diz prefeito

De acordo com David, a meta da Prefeitura de Manaus é vacinar os 48 mil profissionais da saúde em uma semana. | Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom)

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou nesta segunda-feira (18) que as equipes de vacinação da Prefeitura de Manaus estão prontas para iniciar a campanha de imunização dos profissionais de saúde da capital, tão logo o lote enviado pelo governo federal desembarque na cidade.



A informação foi dada na manhã desta segunda-feira, 18/1, durante visita ao Complexo de Saúde Oeste, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizado em Flores.

De acordo com David, a meta da Prefeitura de Manaus é vacinar os 48 mil profissionais da saúde em uma semana. Para que isso aconteça, serão distribuídas mais de 50 equipes da Semsa pela cidade para que a imunização aconteça nos locais de enfrentamento à Covid-19.

“Estamos prontos para iniciar a vacinação dos profissionais da saúde já amanhã, inclusive todo o material já foi distribuído nas nossas unidades para iniciarmos a vacinação. Esperamos a chegada da vacina nas próximas horas e, assim, estaremos informando toda a população sobre o calendário da campanha”, disse o prefeito.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a distribuição das vacinas da empresa chinesa Sinovac aos estados para que eles deem o pontapé inicial na campanha nacional de vacinação.

A previsão é de que o primeiro lote das doses desembarque em Manaus no final da tarde de hoje. Para o Amazonas, foram destinadas 256 mil doses pelo governo federal. Além dessa quantidade, o Estado receberá mais 50 mil vacinas doadas pelo governador de São Paulo, João Doria.

No Complexo de Saúde Oeste, David Almeida conheceu a estrutura da Divisão de Imunização da Semsa.

No local, estão instaladas as câmaras de refrigeração que serão utilizadas para armazenar as doses da Coronavac.

