Torcidas de bumbás de Parintins se unem para arrecadar doações no AM

Manaus (AM) - A crise na saúde gerada pela segunda onda da pandemia do novo coronavírus no Amazonas gerou manifestações de solidariedade por parte de diversos grupos sociais. Em nome disso, as torcidas do boi Caprichoso e Garantido, agremiações do Festival Folclórico de Parintins, também se uniram para ajudar os municípios do Estado, que sofrem com as consequências do problema sanitário.

O grupo de torcedores Soltos em Parintins, decidiu se unir ao Twitter Azulado, SEQTT, BBBoi, Legião Vermelha, FAB, Blog Azul e Encontro dos Povos, para fazer uma campanha de arrecadação de mantimentos e valores em dinheiro, para doar aos municípios.

De acordo com a assessoria do movimento, além de Manaus, estão em situação crítica também Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Novo Airão e Presidente Figueiredo. Inicialmente, os esforços serão concentrados nestes municípios. "Precisamos de alimentos não perecíveis, água, materiais hospitalares, EPIs, lenços umedecidos, luvas e máscaras descartáveis, materiais de higiene pessoal, fraldas geriátricas, entre outros", afirma uma das organziadoras.

Para doar qualquer valor, é só fazer um PIX para o número 92 99217-4151 - Conta Nubank em nome de Kassia Katarina Costa Ribeiro.

