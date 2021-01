Mais de mil pessoas recebem atendimento psicossocial em Manaus

O objetivo da ação é assistir os familiares dos pacientes que dão entrada na unidade. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) informou nesta segunda-feira (18) que já prestou atendimento psicossocial a 1.024 pessoas no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na avenida Cosme Ferreira, zona leste de Manaus, desde o dia 29 de dezembro de 2020 até o último domingo (17/01).



O objetivo da ação é assistir os familiares dos pacientes que dão entrada na unidade.

Atendimento

No hospital, as equipes prestam orientações quanto aos procedimentos de velório e sepultamento na capital e no interior e alertam sobre medidas de segurança e proteção contra o novo coronavírus (Covid-19), além de prestar esclarecimentos quanto aos programas de apoio social às famílias em situação de vulnerabilidade. Os atendimentos são realizados diariamente, das 7h às 22h, dentro da unidade hospitalar.

De acordo com a secretária da Sejusc, Mirtes Salles, os psicólogos e assistentes sociais atuam como um elo entre pacientes acamados e familiares.

"Esses profissionais estão fazendo o administrativo, ajudando a fazer levantamento, e o que for necessário, porque nesse momento todas as secretarias do Estado estão envolvidas no combate à Covid-19. Esses profissionais estão colocando suas vidas em risco, estão fazendo de coração, e é um sacrifício que vai ajudar a salvar vidas", disse.

A secretária executiva de Políticas para Mulheres, Ana Barroncas, destaca que a novidade nos atendimentos é o contato com as famílias sobre possíveis transferências de pacientes para outros estados, custeada pelo Governo do Amazonas. "Conversamos com a família para verificar a disponibilidade, consultamos o paciente também para ele dar o aval e assinar o Termo de Consentimento", afirma.

Procedimento

A transferência dos pacientes é feita por meio de classificação de risco do protocolo de Manchester, que estabelece as prioridades de atendimento de acordo com a gravidade dos casos. O paciente que for transferido deve apresentar sinais vitais (frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial) em estabilidade, além de assinar um Termo de Consentimento para a transferência.

Apoio

Além dos atendimentos realizados no João Lúcio, os servidores da Sejusc também atuam no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e HPS Platão Araújo, e nas unidades de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, Zona Sul, São Raimundo e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/coronavirus

www.emtempo.com.br/ultimas

www.emtempo.com.br/amazonas