Vídeo: Avião da FAB com doses da Coronavac chega a Manaus

Manaus - 306 mil doses da vacina Coronavac chegaram a Manaus na aeronave C130 da Força Aérea Brasileira, que pousou às 18h45 desta segunda-feira (18), no Aeroporto Ponta Pelada, na Zona Sul de Manaus. As vacinas serão distribuídas entre a capital e os 61 municípios do interior do Estado.

O prefeito de Manaus David Almeida esteve na base aérea acompanhando a chegada da Coronavac.

"Acredito muito que, com a chegada da vacina, nós tenhamos hoje o início da 'Manaus Sorriso', a volta da alegria. Manaus vai voltar a sorrir, vai voltar a crescer. Nós vamos resgatar a autoestima do povo dessa cidade. Já sofremos muito e essa vacina vem nos dar um alívio", explicou.

O prefeito informou que a vacinação em Manaus inicia na terça-feira (19) e os primeiros a serem vacinados serão os profissionais de saúde da rede municipal. Na quarta-feira (20) serão vacinados os outros grupos prioritários, como idoso que vivem em asilos e indígenas.

Na noite desta segunda-feira (19) está prevista a apresentação do Plano de Imunização Estadual pelo governador do estado, Wilson Lima. Serão disponibilizados quatro profissionais da saúde municipal para a aplicação da primeira dose da vacina.

