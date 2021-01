Pavimentação asfáltica é concluída no entorno da feira do Produtor

Dando continuidade às intervenções de infraestrutura na cidade, a Prefeitura de Manaus concluiu nesta segunda-feira, 18/1, a pavimentação viária nas ruas no entorno da feira do Produtor, na zona Leste de Manaus.

Na ação, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), foram usadas mais de 450 toneladas de massa asfáltica, reestruturando aproximadamente 3,7 metros de vias.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, a recuperação da malha viária era uma das mais antigas reivindicações da comunidade.

Há anos esta estrutura não recebe a devida atenção do poder público, apesar de sua grande importância para a economia desta região da cidade. Essa obra é uma antiga reivindicação dos trabalhadores, e em menos de uma semana estamos concluindo esse importante serviço, que resgata a dignidade dos trabalhadores que daqui tiram seu sustento familiar. Sempre seguindo as determinações do prefeito David Almeida, para atender as reivindicações da comunidade em um curto espaço de tempo é um dos nossos grandes desafios”, conclui Rotta.

Melhorias

Além da pavimentação asfáltica, em uma ação conjunta entre as secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), a feira recebeu serviços de lavagem e sanitização em toda sua extensão, garantindo mais segurança aos usuários, produtores e vendedores, medida que vem sendo adotada pela prefeitura, para ajudar a diminuir os índices de contaminação pelo coronavírus, causador da Covid- 19.

*Com informações da assessoria