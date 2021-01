Indígena é a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 no Amazonas

A imunização ocorreu durante a apresentação do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - A técnica de enfermagem Vanda Ortega Witoto, de 33 anos, foi a primeira amazonense a receber a dose da Coronavac. A imunização ocorreu durante a apresentação do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19, na noite desta segunda-feira (18), no Centro de Convenções Vasco Vasques. Durante a solenidade, o governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou - de forma simbólica - as vacinas aos prefeitos dos municípios Estado e ao Distrito Sanitário Especial indígena (DSEI).

Durante o pronunciamento oficial, o governador - que voltou de São Paulo onde pegou pessoalmente as doses da Coronavac - destacou a importância da vacinação no Estado que convive com o segundo pico da pandemia do novo coronavírus.

"Nós estamos começando hoje o processo de vacinação. A vacina é a nossa esperança de poder voltar a vida a normalidade. Com a vacina, não significa que estamos livre da doença. Temos que continuar seguindo todos os protocolos. Nós estamos numa luta pela vida, com um único inimigo que devemos atacar. Nossa luta é uma questão de vida ou morte, nosso esforço significa o salvamento de vidas. Só vamos fazer isso se todos nós estivéssemos unidos", declarou Wilson Lima.

Segundo o governador, a partir desta terça-feira (19) as doses serão enviadas aos municípios e, assim que estiverem com os imunizantes, as cidades podem iniciar a vacinação seguindo os critérios de prioridade.

Primeira imunizada

Vanda é técnica de enfermagem e líder do povo Witoto | Foto: Brayan Riker





Vanda Ortega nasceu no município de Amaturá, na calha do Rio Solimões. Em 2002, Vanda chegou em Manaus para trabalhar e iniciou o curso de técnica de enfermagem em 2011, finalizando em 2013. Moradora do Parque das Tribos, primeiro bairro indígena de Manaus, Vanda Ortega é atuante na luta em defesa dos povos indígenas e trabalha na rede estadual de saúde pela Fundação Alfredo da Matta. Na comunidade em que reside, ela organiza os atendimentos em saúde dos moradores.

Após ser imunizada, a líder do povo Witoto aproveitou para falar das dificuldades dos povos indígenas, principalmente, durante a pandemia. Segundo ela, enquanto recebia a primeira dose da vacina, quatro índios da comunidade Parque das Tribos eram internados com os sintomas da Covid-19.

A indígena falou das lutas dos índios contra a Covid-19 | Foto: Brayan Riker





"Salvem os povos indígenas. Precisamos que a vacina chegue a todos. Esse momento representa muito para o meu povo e para os 63 povos indígenas do Amazonas. Esse Estado que tem a maior população indígena do Brasil precisa ser cuidado. Quero que esse Estado olhe para a nossa população, que esses povos sejam contemplados. Sou muito grata a quem tem nos ajudado de alguma maneira. Obrigada a todos por esse momento, que Deus cuide de todos nós. Viva aos povos indígenas", celebrou Wanda Ortega.



Chegada das doses

O avião com as doses da vacina pousou no Ponta Pelada no fim da tarde | Foto: Brayan Riker





As 306 mil doses da vacina Coronavac chegaram a Manaus na aeronave C130 da Força Aérea Brasileira, que pousou às 18h45 de hoje, no Aeroporto Ponta Pelada, na Zona Sul de Manaus. As vacinas, que foram levadas à sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) escoltadas por equipes da Polícia Federal, serão distribuídas entre a capital e os 61 municípios do interior do Estado.

O prefeito de Manaus David Almeida esteve na base aérea no momento da chegada da Coronavac. Para ele, esse momento marca o começo de uma nova era para Manaus. De acordo com ele, Manaus voltará a sorrir e crescer, mostrando novamente para o mundo a força do povo manauara.

"Acredito muito que, com a chegada da vacina, nós tenhamos hoje o início da 'Manaus Sorriso', a volta da alegria. Manaus vai voltar a sorrir, vai voltar a crescer. Nós vamos resgatar a autoestima do povo dessa cidade. Já sofremos muito e essa vacina vem nos dar um alívio", explicou.

início da vacinação em Manaus

O prefeito informou que a vacinação em Manaus inicia nesta terça-feira (19), às 9h, com uma solenidade simbólica de abertura da campanha de vacinação na capital amazonense. Os primeiros a serem vacinados serão os profissionais de saúde da rede municipal. Na quarta-feira (20) serão vacinados os outros grupos prioritários, como idoso que vivem em asilos e indígenas. Segundo ele, serão 50 equipes para imunizar 48 mil servidores da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento ao novo coronavírus.

Veja a reportagem com a abertura da Campanha de Vacinação: