Governo do Amazonas transfere mais 18 pacientes para Goiás

A aeronave com os pacientes decolou às 19h25 do aeroporto de Ponta Pelada, zona sul de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas realizou, no início da noite desta segunda-feira (18/01), a transferência de mais 18 pacientes com Covid-19 para Goiás (GO). A aeronave com os pacientes decolou às 19h25 do aeroporto de Ponta Pelada, zona sul de Manaus.

De acordo com a assessoria, a transferência contou com 12 pacientes do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de agosto e mais 6 do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, que estavam em condições estáveis, o que é necessário para ser transferido.

A gerente de hospitais e fundações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Fabiana Maciel, falou sobre a avaliação. "Para que a transferência aconteça, os pacientes passaram por uma avaliação com equipe médica multiprofissional, ainda no hospital, e foram selecionados aqueles que são elegíveis para a ação. Eles são levados para a ambulância, mas antes de embarcar, passam por outra avaliação para que não haja nenhuma intercorrência que o impeça de ser transferido”, explica a gerente.

Transferidos

Com essa transferência, o Amazonas já contabiliza 112 pacientes que foram levados para serem tratados em outros Estados e Distrito Federal.

