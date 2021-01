Indígenas da etnia saterê mawé receberão primeiras vacinas em Maués

De acordo com o prefeito Júnior Leite, osprofissionais de saúde da cidade, que estão na linha de frente contra a Covid-19, receberão 34% das doses. | Foto: Reprodução

Maués - A cidade de Maués, a 522 quilômetros de distância de Manaus receberá nesta terça-feira (19), 3.444 doses de vacina contra covid-19.

De acordo com a assessoria da prefeitura local, nesta primeira etapa, a grande maioria das doses de vacina atenderá a população indígena saterê mawé, obedecendo uma determinação do Governo Federal.



Os profissionais de saúde da cidade, que estão na linha de frente contra a Covid-19, receberão 34% das doses.

Oxigênio

O prefeito Júnior Leite informou ainda que vacinas chegarão hoje junto à uma nova usina de oxigênio, adquirida pela Prefeitura de Maués, com o intuito de reforçar a produção da primeira usina que está no limite de produção, devido o aumento de casos de Covid-19 no Município.

Ouça o vídeo da entrevista com o prefeito de Maués, Júnior Leite:

