Familias de pacientes recebem apoio em hospitais do AM, diz governo

Manaus -Equipes de secretarias do governo do Amazonas estao realizando trabalho de assistência às famílias vítimas de covid-19 nos hospitais públicos do Estado. As informações são da assessoria.

De acordo com o governo, a equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Secretaria de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Imprensa Oficial do Amazonas (IOA) e Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), os servidores estão atuando no Pronto Socorro 28 de Agosto, zona centro-sul, Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, ambos localizados na zona leste de Manaus.

Alimentação e atendimento psicossocial

O governo explicou ainda que a ação é realizada diariamente por servidores do FPS e Seas, onde lanches e águas são distribuídos aos familiares que aguardam o boletim médico, oferecendo, também, atendimento psicossocial aos acompanhantes por equipes de assistentes sociais na unidade Platão Araújo.



Ainda segundo a assessoria, o serviço social atende às famílias de pacientes desde a chegada na unidade com acolhimento, distribuição de EPIs, acompanhamento aos leitos, orientações durante e pós-covid, entre outros.

Além desses serviços, foram realizados a distribuição de 250 máscaras e álcool em gel como fator de proteção e prevenção na disseminação da Covid-19 e diminuição do risco de contágio dessas pessoas.

Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza

A secretária-executiva do Fundo de Promoção Social, Kathelen Santos, que esteve presente na ação, na tarde desta segunda-feira (18/01), na unidade Platão Araújo, falou das ações realizadas pela equipe do FPS que se encontra na linha de frente desde o início em combate ao novo coronavírus.



“Entre diversas ações, realizadas pelo Governo do Estado, estão as entregas de alimentos, água e apoio às famílias que estão com pacientes nestas unidades. Uma das ações também muito importante, é a entrega de máscara facial e álcool em gel como prevenção e segurança destes familiares", afirma Kathlen.

Em Tempo, com informações da assessoria

