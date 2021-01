Pias públicas de Manaus são revitalizadas para higienização de mãos

Pias públicas em Manaus estão instaladas em diversos espaços da capital | Foto: Divulgação

Manaus -Equipes da Prefeitura de Manaus estão acompanhando a revitalização das pias de acesso público, instaladas na capital, com a finalidade de manter o funcionamento regular dos equipamentos.

As pias, além de servirem de acesso à lavagem das mãos de pedestres, também reforçam a higienização das pessoas em situação de rua durante a pandemia da Covid-19.

O serviço passou a ser oferecido gratuitamente ainda em 2020, em 14 localidades da cidade, como praças, feiras e bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido aoprolongamento da pandemia, a Águas de Manaus, parceira na ação de assentamento das pias, vai atender a prefeitura de Manaus e manterá o funcionamento dos equipamentos públicos, bem como realizará a revitalização dos espaços. Em alguns espaços, as pias foram alvo de furtos e vandalismo.

“A empresa Águas de Manaus apresentou uma proposta de substituição de algumas peças, de forma que essa manutenção fique menos onerosa e esse trabalho de revitalização já está praticamente concluído. Agora fica o nosso apelo para que a população ajude na conservação desses espaços, que têm ajudado bastante na prevenção à Covid-19, pois, mesmo com a vacina chegando, os cuidados vão continuar, e a higienização das mãos é fundamental”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

Segurança com guarda municipal

Cada ponto de higienização é composto de pia, torneira e dispenser com sabão. Como forma de evitar que os pontos voltem a ser alvo de furto ou vandalismo, a Ageman solicitou apoio da Guarda Municipal.

Localização dos pontos de higienização

Praça Chile; praça do Congresso; praça da Matriz (dois pontos); praça Nossa Senhora de Nazaré; praça da Polícia; praça dos Remédios (dois pontos); praça da Saudade; feira da Manaus Moderna (dois pontos); sede da Semasc; praça do Fórum Enoch Reis; bases do Samu nos bairros Compensa (zona Oeste), Alvorada (zona Oeste), Cidade de Deus (Zona Norte) e na avenida Autaz Mirim (zona Leste).

Leia mais:

Prefeitura de Manaus conclui instalação de pias em espaços públicos