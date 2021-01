Frota de ônibus em Manaus é reforçada para evitar aglomeração

As empresas colocaram 10 carros reserva em cada terminal para serem utilizados nestes períodos de maior demanda, visando melhorar a qualidade no atendimento a público. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Como forma de prevenção ao novo coronavírus e para evitar o acúmulo excessivo de usuários do transporte coletivo dentro dos terminais, a Prefeitura de Manaus informou ao EM TEMPO nesta quinta-feira (21) que reforçou a fiscalização dos ônibus em operação e aumentou a frota de veículos.

De acordo com a assessoria da prefeitura, o trabalho é realizado pelos fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e é feito diariamente, em horários diferentes, com o objetivo de evitar aglomerações de passageiros dentro dos ônibus e nas plataformas.



A fiscal de transportes do IMMU, Ilca Regina Maia, salientou que as fiscalizações têm surtido efeito positivo no combate ao movimento grande de passageiros nos coletivos. “A fiscalização do IMMU está presente nos terminais nos três turnos, fazendo o acompanhamento das linhas e nós sempre pedimos ao usuário para não esquecer de usar a máscara e seguir os protocolos de combate à doença”.

Além de fiscalizar a chegada e saída dos veículos, o IMMU está fazendo um trabalho de conscientização dentro dos ônibus, orientando os passageiros para seguirem as orientações de combate ao Covid-19.

Linhas que tiveram aumento da frota

As linhas 014,650, 652, 418, 359 e 600 que são alimentadoras, reduziram o tempo de espera, que antes chegava a 40 minutos e agora estão com tempo estimado de 20 minutos. Segunda O IMMU sso é resultado do aumento da frota em horários de pico, às 6h, 12h e 18h, quando a maioria dos usuários precisa do coletivo.

As empresas colocaram 10 carros reserva em cada terminal para serem utilizados nestes períodos de maior demanda, visando melhorar a qualidade no atendimento a público.

Fiscalização nas garagens

Paralelo ao trabalho nos terminais, os fiscais de transporte do IMMU, estão seguindo um cronograma de visitas às garagens das empresas de ônibus que operam a atividade na cidade. O objetivo é vistoriar o trabalho de higienização e sanitização realizado na chegada dos carros às garagens.

Os ônibus recebem lavagem completa, por dentro e por fora, em seguida são sanitizados com produtos próprios para o combate ao novo coronavírus. Com isso, a prefeitura quer garantir que o usuário tenha um atendimento seguro e de qualidade no transporte público municipal.

