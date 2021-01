Contran muda prazos para motoristas e donos de veículos do Amazonas

Motoristas do Amazonas terão novos prazos para regularização | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Detran Amazonas informou nesta sexta-feira (22) que, por meio do diretor-presidente, Rodrigo de Sá Barbosa, encaminhou no dia 11 de janeiro, ofício ao presidente do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), pedindo atenção especial aos condutores e proprietários de veículos do Amazonas, por conta da situação econômica, vivida com a pandemia do novo coronavírus.



A resposta positiva do órgao que sinalizou medidas em prol dos motoristas amazonense, foi comemorada por Sá Barbosa: “Essa é uma conquista do Detran Amazonas em prol da nossa população”, disse o diretor.

Prazos prorrogados

De acordo com a assessoria do Detran Amazonas, em resposta ao pedido do Amazonas, o Contran emitiu portaria prorrogando prazos para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emplacamento de novos veículos, apresentação de recursos de infrações de trânsito, processos de cassação de CNH e processos de suspensão do direito de dirigir.

De acordo com a Portaria nº 196 do Contran as mudanças no Amazonas ficam assim:

• As Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), as Permissões Para Dirigir (PPDs) e as Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACCs) vencidas entre 1º e 31 de janeiro de 2021 poderão ser renovadas até 1º de março de 2021. Nesse período elas serão consideradas válidas;

• As CNHs, PPDs e ACCs vencidas entre 1º e 31 de janeiro de 2020, e que ganharam novo prazo para renovação por conta da Resolução nº 805 do Contran, também poderão ser renovadas até 1º de março de 2021. Nesse período elas serão consideradas válidas;

• Todos os veículos novos adquiridos entre 6 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021 poderão ser registrados e licenciados até 1º de março de 2021;

• O condutor que recebeu uma Notificação de Infração (NA) ou uma Notificação de Penalidade (NP) entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2021 tem até 1º de março de 2021 para se manifestar junto ao Detran-AM.

• Os processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH com prazo final para apresentação de recurso, compreendidos entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2021, ficam prorrogados até 1º de março de 2021.

Transferência de veículos

Além das mudanças nos prazos promovidas pelo Contran, o Detran Amazonas também vai garantir a seus usuários a isenção da multa por atraso de transferência para aqueles usuários que assinaram o CRV, o antigo DUT, entre 6 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021.

Para esses casos, exclusivamente, a transferência de propriedade sem a incidência de multa poderá ser realizada até o dia 1º de março de 2021.

