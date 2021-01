Prefeitura de Manaus cria sistema para acompanhamento de vacinação

Sistema foi=i desenvolvido para suprir a necessidade de um banco de dados sobre a vacinação contra a Covid-19 em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus lançou na quinta-feira, 21/1, o Sistema Municipal de Imunização/Covid (SMV/Covid), uma ferramenta própria para o registro e o acompanhamento das vacinas aplicadas na capital amazonense. De acordo com a assessoria, o sistema tem a finalidade de facilitar a transparência das ações.



“Esse projeto marca o compromisso da nossa administração, diante do enfrentamento à pandemia. Com rigor e transparência na gestão estou dando prioridade a essa ação para que não haja dúvidas quanto a condução da campanha de imunização. Com o registro, teremos todos os dados necessários, tanto da pessoa imunizada, quanto de quem está aplicando a vacina”, destaca o prefeito David Almeida.

Quais dados estão no sistema?

Todos os dados requeridos pelo sistema do Ministério da Saúde como local da vacinação, nome e CPF do imunizado, lote da vacina, nome do vacinador, data da imunização, qual grupo prioritário e de atendimento, constam do SMV/Covid.

A ideia é que, tão logo o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) esteja pronto para utilização, os dados do sistema municipal sejam migrados para a plataforma nacional.

“Diante de uma atividade tão urgente e essencial para os trabalhadores da saúde e a população, nossa determinação foi exigir o máximo esforço, tanto na destinação das doses quanto no registro preciso dos imunizados, de todas as nossas equipes”, afirma a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

O novo sistema é uma iniciativa do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da secretaria, e foi desenvolvido para suprir a necessidade de um banco de dados sobre a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, uma vez que o sistema utilizado pelo Ministério da Saúde (MS), o SI-PNI, ainda não está plenamente funcionando.

A Semsa avalia oferecer o sistema desenvolvido pelo DTI-Semsa a outros municípios do Amazonas, na forma de uma ferramenta Open Source, que é um código projetado para ser acessado abertamente pelo público.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas