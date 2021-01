Amazonas decreta luto oficial de 3 dias pela morte de diretora da FVS

Rosemary Costa Pinto atuou, por 22 anos, como representante do Amazonas na Câmara Técnica de Vigilância em SaúdE | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas decretou, nesta sexta-feira (22/01), luto oficial de três dias em todo o Estado, pelo falecimento da farmacêutica bioquímica Rosemary Costa Pinto, 61, ocorrido nesta tarde. O decreto considera a relevância social e histórica da profissional para o povo do Estado do Amazonas, com atuação sempre pautada pela busca da melhoria da qualidade de vida da população.



Com mais de 25 anos de carreira, Rosemary era diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e foi incansável na luta contra a Covid-19, desde o início da pandemia, norteando os caminhos do Estado mesmo quando pouquíssimo se sabia sobre o novo coronavírus.

Epidemiologista de carreira na FVS-AM, Rosemary era formada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz – ENSP/Fiocruz; e especialista em Informação e Informática em Saúde pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Rosemary foi uma das idealizadoras da FVS-AM, juntamente com um grupo técnico composto por sanitaristas, epidemiologistas e infectologistas. Atuou como gerente de epidemiologia e como diretora de vigilância em saúde da Secretaria de Estado se Saúde, além de ter sido assessora técnica de vigilância em saúde e diretora técnica da FVS-AM.

Foi docente na cadeira de epidemiologia e saúde coletiva do curso de Medicina da Universidade Nilton Lins, durante cinco anos. É membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo (Proepi).

Rosemary Costa Pinto atuou, por 22 anos, como representante do Amazonas na Câmara Técnica de Vigilância em Saúde do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass). A vasta experiência incluía controle de surtos, epidemias e situações inusitadas, trabalhando ativamente em todos os surtos registrados no estado ao longo dos últimos 25 anos.

O Governo do Amazonas lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Rosemary e se solidariza com os amigos e familiares neste momento de imensa dor.

