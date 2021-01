Hospital de Uberaba, em Minas Gerais, recebe pacientes de Manaus

Os pacientes serão transferidos amanhã amanhã, sábado (22) para Uberaba e ficarão internados em uma ala separada de leitos de UTI covid-19, dentro do Hospital Regional de Uberaba - José de Alencar. | Foto: Reprodução

Uberaba (MG) - O Hospital Regional de Uberaba, cidade localizada na região do Triângulo Mineiro, vai receber a partir de amanhã, sábado, (22), 12 pacientes que estão internados em leitos de UTI covid-19, em Manaus. A ação é um esforço conjunto entre o Governo do Estado de MG, a Prefeitura Municipal de Uberaba e a Força Aérea Brasileira (FAB). 12



Os pacientes serão transferidos de avião e ficarão internados em uma ala separada de leitos de UTI covid-19, dentro do Hospital Regional de Uberaba - José de Alencar.

De acordo com a página do Twitter, da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, esta foi uma solicitação do Governo Federal ao Governo do Estado de Minas Gerais.

Na semana passada, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema havia oferecido ajuda ao Amazonas e disse: "Nós, mineiros, que já fomos muito ajudados em momentos de dor, estamos solidários".

