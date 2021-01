Aumento abusivo do preço do oxigênio acende alerta no Amazonas

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o aumento sem justa causa de preços constitui em prática abusiva. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nem mesmo a pandemia e o colapso na saúde pública do Amazonas diminui a ânsia do empresariado pelo lucro fácil.Mediante as inúmeras denúncias da comercialização de cilindros e recargas de oxigênio com preços abusivos , o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), protocolou ofício junto ao Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (PROCON/AM), e à Delegado Titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (DECON/AM).



A intenção das denúncias, segundo o deputado, é buscar a investigação envolvendo empresas que, em meio à crise de oxigênio em Manaus, aumentaram em mais 300% seus preços. “ Estamos vivenciando uma pandemia sem precedentes e, em meio à dramática falta de gás de oxigênio e cilindros para as pessoas internadas com Covid-19, empresas de representação e comércio de oxigênio elevam absurdamente o valor do produto. Desta feita, estou requerendo que se investiguem estas práticas criminosas e que os responsáveis sejam devidamente punidos”, afirmou Álvaro Campelo.

Lei

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o aumento sem justa causa de preços constitui em prática abusiva. Tal ação é expressamente proibida, conforme determina o art.39 do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(…)V – Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;(…)X – Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

O aumento crescente de novos casos da Covid-19, fez com que a demanda por oxigênio chegasse a 76 mil m³ diários no Amazonas.

