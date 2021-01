Governo do AM exonera diretora de hospital por vacinação indevida

Apuração da SES-AM identificou que foi a servidora que incluiu, indevidamente, o nome servidor da Casa Civil, na lista de trabalhadores de saúde que deveriam ser vacinados | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou nesta segunda-feira (25) que, por determinação do secretário de saúde Marcellus Campêlo, exonerou a diretora do Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, Michele Adriane Pimentel Afonso.

Apuração da SES-AM identificou que foi a servidora que incluiu, indevidamente, o nome de Gerberson Oliveira Lima, servidor da Casa Civil, na lista de trabalhadores de saúde que deveriam ser vacinados pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa-Manaus).

O servidor da Casa Civil também foi exonerado por determinação do governador Wilson Lima.

A SES-AM ressalta que não compactua com atos ilegais e alerta os demais gestores da rede pública de saúde quanto às penalidades legais que podem ser aplicadas a quem praticar atos reprováveis como este.

“Acabei de exonerar a direção do Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, que vacinou pessoa não autorizada. Não admitimos isto em nossa rede de saúde. Que todos os demais diretores estejam cientes”, declarou Marcellus Campêlo.

