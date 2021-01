Mais 16 pacientes do AM são transferidos para Recife

O Amazonas, a somar com a transferência de hoje, contabiliza 277 pacientes que foram levados para outros Estados para a conclusão do tratamento de Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Amazonas realizou, na noite desta segunda-feira (25/01), a transferência de mais 18 pacientes com Covid-19 para tratamento em Recife, capital de Pernambuco. A aeronave com os pacientes decolou às 20h25 do Aeroporto Ponta Pelada, localizado no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a assessoria do governo do AM, dois pacientes foram removidos do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, dois do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada e mais dois do SPA Coroado, além de outros 10 do HPS 28 de Agosto.

Entre os pacientes transferidos nesta noite, estava o senhor Gilberto Martins. A esposa dele, Janira Silva, 52, aguardava ansiosa a transferência do marido. "O meu marido vai ser transferido. Ele teve essa oportunidade e, se Deus quiser, ele vai voltar curado. Eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo na viagem. Todas as pessoas que estão saindo daqui para outro Estado, estão vindo curadas e eu tenho fé que ele também", comentou.

Avaliação médica para transferência

A gerente de Hospitais e Apoio a Fundação da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Fabiana Maciel, explicou ao EM TEMPO, que a avaliação passa por uma triagem. "A primeira avaliação é feita pelo médico ainda na unidade para ver se o paciente tem perfil e condições clínicas para viajar. Após essa classificação, o serviço social faz a abordagem com a família e o paciente, para saber se há o interesse de ser transferido para outro Estado. Se aceitar, eles assinam um termo de consentimento, é feito a cópia do prontuário e inserido no Sistema de Transferência", explicou.

Fabiana contou ainda sobre a avaliação médica para concluir a transferência. "Eles são avaliados antes de entrar na ambulância e, quando chegam no aeroporto, antes do embarque, passam novamente por verificação com os médicos que irão acompanhá-los no avião durante a viagem. Tudo isso é importante para resguardar a saúde do paciente", completou.

Transferências já realizadas



O Amazonas, a somar com a transferência de hoje, contabiliza 277 pacientes que foram levados para outros Estados para a conclusão do tratamento de Covid-19. Esse processo teve início no dia 15 deste mês.

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: 277

Período: 15 a 25 de janeiro de 2021

Transferências pacientes da capital para outros estados: 268

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 28 (Viagens 17 e 20/01)

Goiânia (GO): 32 (Viagem 18/01)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 14 (Viagem 20/01)

Vitória (ES): 36 (Viagem 21/01)

Recife (PE): 31 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Transferências pacientes do interior para outros estados: 9

Origem – Destino:

Tabatinga - Acre: 3 (viagem 15/01)

Parintins - Pará: 6 (viagens 18 e 19/01)

