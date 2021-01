Boteco desaba após forte chuva na avenida Autaz Mirim

Manaus - Um boteco desabou na tarde desta terça-feira (26), por volta das 15h, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, após a forte chuva que atingiu a capital amazonense. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada para realizar buscas na área.

De acordo com o comerciante Luiz Gonzaga da Silva, de 59 anos, que presenciou o desabamento, havia apenas um mototaxista nas proximidades quando a estrutura rachou e caiu no igarapé - que fica nos fundos da localidade.

O local ficou totalmente destruído | Foto: Suyanne Lima





"Corremos para puxar a motocicleta do nosso conhecido, mas por pouco ele não caiu junto com a estrutura. Chamamos os bombeiros para que eles verificassem se, de repente, não havia ninguém dentro do boteco no momento do acidente", explicou.

Policiais militares deram apoio no isolamento da área e bombeiros militares realizaram buscas nos escombros, mas nada foi encontrado. A Defesa Civil deve ser acionada para atender a ocorrência. O proprietário do local também não foi localizado.