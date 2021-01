Justiça determina reabertura de Cartórios no Amazonas

No entendimento da justiça, os cartórios prestam serviços essenciais para o exercício da cidadania | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O juiz Manuel Amaro de Lima, responsável pela Central de Plantão Cível, concedeu liminar à Ação Civil Pública promovida pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM) suspendendo os efeitos do Decreto Estadual, que dispõe sobre restrição temporária de circulação de pessoas para enfrentamento da emergência de saúde pública.

Com isso, os serviços prestados pelos Cartórios de Notas e de Registros receberam permissão para serem reabertos.



Serviços essenciais

No ententimento da justiça, os cartórios prestam serviços essenciais para o exercício da cidadania, para as hipóteses de alienação da propriedade imobiliária, para a obtenção do crédito com garantia real, para a prova do não pagamento de títulos, dentre outros direitos similares indispensáveis à comunidade e ao funcionamento de atividades econômicas.

Em sua decisão o magistrado enfatizou que os notários e registradores “estão a todo momento lidando com as reações pessoais e emocionais dos usuários, principalmente em períodos de quarentena e isolamento social”, e citou uma série de exemplos nos quais os atos praticados são essenciais para os cidadãos, ainda mais em um momento de grave crise sanitária e econômica.



“Muitas vezes as pessoas não conseguem avaliar a importância prática e a função social que os cartórios tem para a vida cotidiana das pessoas”, explica Marcelo Lima Filho, presidente da Anoreg/AM.

Preservação da saúde

O magistrado também frisou que a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão integrante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e responsável pela fiscalização dos serviços notariais e registrais já estabeleceu as diretrizes que asseguram a continuidade da prestação dos serviços, bem como a preservação da saúde de oficiais de registro, tabeliães, colaboradores e usuários.

Competência

Por fim, a decisão reiterou que a regulamentação da atividade notarial e registral trata-se de matéria afeta ao Poder Judiciário, que detém competência exclusiva na sua regulamentação, criação e extinção.

