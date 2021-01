Amazonas é o estado com maior taxa de óbitos por Covid-19

Na última semana, o Amazonas registrou média de 135 óbitos, o que faz o estado subir no ranking semanal, perdendo apenas para São Paulo - que tem população dez vezes maior | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Amazonas ultrapassou o Rio de Janeiro e se tornou o estado com maior a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil desde o começo da pandemia. São 171,87 óbitos a cada 100 mil habitantes, de acordo com dados da plataforma Monitora Covid-19, da Fiocruz. Até dezembro o Rio tinha a maior taxa de mortalidade no País.



Na última semana, o Amazonas registrou média de 135 óbitos, o que faz o estado subir no ranking semanal, perdendo apenas para São Paulo - que tem população dez vezes maior. A taxa de mortalidade registrada no Amazonas é maior que a dos piores momentos da pandemia em países como a Itália, que viveram dias dramáticos em meados de 2020.

Os números, segundo o pesquisador da Fiocruz, Christovam Barcellos, trazem um dado ainda pior: a altíssima taxa de letalidade da doença, ou seja, as chances de alguém morrer se contrair covid no Amazonas. "O valor observado para o Amazonas é de 5,0%, só abaixo do verificado no Rio de Janeiro, com valor de 5,3%. A taxa de letalidade no Brasil varia entre 1 e 2% e indica que há um excesso de mortes em relação aos casos registrados. no estado".

No ranking, o Rio de Janeiro continua com mortalidade elevada. São 166 óbitos a cada 100 mil habitantes desde março de 2020. Na sequência aparecem Distrito Federal (147), Espírito Santo (140), Mato Grosso (139,5) e Roraima (130). São, ao todo, 14 estados com taxa de mortalidade acima de 100 mil habitantes.

