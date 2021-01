Municípios do Amazonas voltam a receber as doses da Astrazeneca

Para retirada das vacinas, existe um fluxo do órgão que vai do agendamento prévio de 24 horas ao recebimento de documentos dos técnicos do órgão | Foto: Divulgação





A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) retomou, nesta quarta-feira (27), a entrega de vacinas AstraZeneca, que está destinada para o público prioritário de idosos e profissionais de saúde, para municípios do interior do Estado.

Ao todo, nove municípios receberam as doses dos imunizantes: Anori (490), Barreirinha (910), Boa Vista do Ramos (480), Carauari (770), Humaitá (1.570), Itacoatiara (3.530), Manacapuru (3.180), Manicoré (1.470) e Rio Preto da Eva (1.000), o que totalizou 14.400 doses da vacina.

Anamã (360), Apuí (510), Benjamin Constant (1.080), Coari (2.390), Eirunepé (910), Ipixuna (590), Iranduba (1.680), Itapiranga (340), Lábrea (1.270), Maués (1.690), Nhamundá (830), Parintins (3.990), Pauini (400), Presidente Figueiredo (850) e Tapauá (560) foram os primeiros a retirarem as vacinas.

Para retirada das vacinas, existe um fluxo do órgão que vai do agendamento prévio de 24 horas ao recebimento de documentos dos técnicos do órgão.

“Nós temos um fluxo para a solicitação das vacinas, seja de rotina ou da Covid-19. O representante do município articula como será o transporte e a coleta. Se for da Covid-19, o município entra em contato com o PNI Estadual e informa o dia e o horário para o representante legal buscar”, explica a enfermeira Ângela Desirré Carepa, da Gerência de Investigação de Doenças Transmissíveis.

“Esse representante vem com um documento assinado pelo gestor do município e a identidade para identificação. Aqui, ele recebe, confere, leva a nota fiscal e a documentação de orientação. Hoje nós já estamos distribuindo as notas informativas das fases 1 e 2”, completou Ângela.

Com as retiradas hoje, a FVS-AM já entregou 31.850 doses da vacina AstraZeneca e já tem agendamento confirmado de 19 municípios nesta quinta-feira (28).

*Com informações da assessoria