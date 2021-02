Veja lista para vacinação de profissionais de saúde na 1ª fase no AM

O diretor-presidente da FVS-AM em exercício, Cristiano Fernandes da Costa, disse que é importante respeitar essa escala, devido à limitação do número de doses do imunizante. | Foto: Thiago Correa

Manaus (AM) - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), definiram a operacionalização da lista prioritária dos profissionais de saúde e unidades para vacinação contra a Covid-19 na atual fase da campanha.

A medida foi adotada para esclarecer critérios de aplicação das doses seguindo o nível de exposição dos agentes ao coronavírus, além do nível de prioridade das unidades hospitalares.

O diretor-presidente da FVS-AM em exercício, Cristiano Fernandes da Costa, disse que é importante respeitar essa escala, devido à limitação do número de doses do imunizante.

“A divisão por grupos ocorre em razão da limitação do número de doses da vacina. Foram priorizados por grupos específicos no sentido de atendimento aos pacientes com Covid-19. É importante destacar que todos os profissionais de saúde receberão as doses de vacinas, de acordo com a disponibilidade e repasse do Ministério da Saúde”, pontuou.

Profissionais contemplados

Nos 11 níveis de setores hospitalares prioritários estão inseridos todos os profissionais de saúde, inclusive maqueiros, serviços gerais e administrativos que estejam em exposição direta no exercício pleno das atividades nas unidades hospitalares.

De acordo com a assessoria, é importante que os profissionais estejam devidamente lotados em escala de plantão nos setores prioritários.

CONFIRA A ORDEM DE VACINAÇÃO, POR SETOR:



1º Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Semi-Intensiva/ Unidade de Cuidado Intensivo (UCI) / Salas de emergência que atendem Covid-19;

2º Sala rosa e pronto-atendimento;

3º Remoção de pacientes Covid (terrestre, aéreo e fluvial);

4º Enfermaria e leito clínico Covid-19;

5º Laboratório: coleta, processamento e análise;

6º Necrotério de unidades de saúde e serviço de verificação de óbitos;

7º Equipe de vacinação;

8º Acolhimento de sintomáticos respiratórios exclusivos e prioritários do atendimento Covid-19 (UBS, Tenda de Atendimento, Centro de Triagens);

9º Distribuição de alimentos (nutrição);

10º Vigilância Epidemiológica /Comissões hospitalares;

11º Atendimento domiciliar (Programa Melhor em Casa).

CONFIRA A ORDEM DE VACINAÇÃO, POR UNIDADE DE SAÚDE:

Serviço público:

1º Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz;

2º HPS 28 de Agosto;

3º HPS Platão Araújo;

4º Serviços de Pronto Atendimento (SPAs);

5º Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

6º HPS João Lúcio;

7º Hospital Universitário Getúlio Vargas;

8º Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam);

9º HPS infantis;

10º Maternidade Ana Braga;

11º Instituto Dona Lindu;

12º Profissionais da Remoção Aérea;

13º Lacen (Equipes de coleta);

14º Investigadores (CIEVS-FVS);

15º Remoção Covid-19;

16º Equipe de emissão de óbito;

17º Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD);

18º Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon);

19º Hospital Adriano Jorge;

20º Hospital Francisca Mendes;

21º Maternidades (5).

Serviço Privado:

1º Hospital Adventista de Manaus;

2º Samel;

3º Hospital Santa Júlia;

4º Hapvida;

5º Hospital Beneficente Português;

6º Unimed;

7º Hospital Check Up;

8º Hospital Santo Alberto.

Serviço Militar:

1º Hospital Geral Militar;

2º Hospital da Aeronáutica.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas