Prefeitura esclarece vacinação dos trabalhadores da saúde em Manaus

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus divulgou nota nesta segunda-feira (1) e esclarece estratégia de vacinação dos trabalhadores de saúde das redes pública e privada contra a Covid-19. De acordo com a assessoria, continuam sendo observados os critérios de preferência definidos na Resolução nº 04 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Prioridade

Nessa etapa, segundo a prefeitura, segue a vacinação apenas dos profissionais que atuam na assistência direta à Covid-19 e que se enquadram nos três primeiros níveis de prioridade, ou seja, profissionais de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Semi Intensiva ou de Cuidados Intensivos (UCI) e Sala de Emergência (nível 1); das Salas Rosa em Pronto Atendimento (nível 2); e dos serviços de remoção aérea, terrestre ou fluvial de pacientes com Covid-19 (nível 3).

Documentos necessários

Para receber a vacina, os profissionais devem apresentar, obrigatoriamente, documento de identidade com foto, CPF e crachá ou contracheque para comprovar vínculo com o serviço de saúde.

São 11 os níveis de preferência para o grupo dos profissionais de saúde da linha de frente, e os demais níveis serão alcançados de forma gradativa, conforme a disponibilidade de doses de vacina para o município de Manaus.

Cronograma

Os pontos fixos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h. Também no caso dos profissionais de saúde, será observado o critério de mês de nascimento por dia da semana.

Dessa forma, hoje, segunda-feira, dia 1°, poderão ser vacinados os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro; no dia 2, os de março e abril; no dia 3, os nascidos em maio e junho; na quinta-feira, dia 4, os de julho e agosto; no dia 5, sexta-feira, os que nasceram nos meses de setembro e outubro; e no sábado, nascidos em novembro e dezembro.

Confira os postos de vacinação:

Complexo de treinamento de direção veicular do Detran/AM – zona Norte

Estacionamento da Universidade Paulista (Unip) – zona Sul

Clube do Trabalhador do Sesi – zona Leste

Balneário do Sesc – zona Oeste

Shopping Phelippe Daou – abrangendo as zonas Norte e Leste

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Bola da Suframa) – zona Sul

Hospital Beneficente Português – zona Sul (exclusivo para a vacinação de trabalhadores da saúde)

