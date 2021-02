Prato cidadão continua a oferecer refeições a R$1 em Manaus

O Governo informou que tem trabalhado para que a população possa fazer a retirada da refeição em segurança | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas informou nesta segunda-feira (1) que tem garantido o funcionamento dos restaurantes e cozinhas populares do projeto Prato Cidadão, mesmo durante o período de restrições adotadas pelo estado para conter a disseminação da Covid-19. Os restaurantes populares são coordenados pelo Governo, por meio da Secretaria de Assistência Social (Seas).

De acordo com a assessoria, o atendimento nas sete unidades, espalhadas por todas as zonas da capital, acontece de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, para retirada da refeição no valor simbólico de R$ 1.

A gerente de Segurança Alimentar da Seas, Kaliny Alves, explica como tem funcionado o fluxo nos restaurantes e cozinhas populares coordenados pelo órgão para atender a população mais vulnerável na cidade de Manaus.

“Os restaurantes estão funcionando em forma de entrega de refeições. Os nossos usuários fazem a compra no valor de R$ 1 nos restaurantes populares, no horário das 8h até o limite de senhas ofertadas, e então eles vêm depois buscar a refeição, já embalada em embalagens térmicas, com segurança e higiene, para que possam fazer essas refeições no seu domicílio”, destacou.

Os restaurantes populares são coordenados pelo Governo, por meio da Secretaria de Assistência Social (Seas). | Foto: Divulgação

Protocolos de segurança



O Governo informou que tem trabalhado para que a população possa fazer a retirada da refeição em segurança, protegendo também os envolvidos no projeto com uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e cumprindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades da área de saúde.

O Prato Cidadão é um projeto que atende a população do estado há anos com o fornecimento de refeições de baixo custo. | Foto: Divulgação

Projeto

O Prato Cidadão é um projeto que atende a população do estado há anos com o fornecimento de refeições de baixo custo. “Temos sete unidades de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar, que são quatro restaurantes populares e três cozinhas populares. Nas cozinhas a gente fornece sopa de forma gratuita, e nos restaurantes nós temos a refeição completa no valor de R$ 1”, disse a gerente de Segurança Alimentar.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas