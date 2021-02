Idosos acamados recebem vacina em casa a partir desta quarta

Manaus - Pessoas idosas acamadas, a partir de 70 anos de idade, vão ser imunizados sem sair de casa. A partir de hoje (03), a Prefeitura de Manaus faz a vacinação em domicílio, simultaneamente, com base em rotas definidas por distrito de saúde, em todas as zonas da cidade.

Para facilitar o acesso, o prefeito David Almeida determinou que fosse aumentada a capacidade de resposta às chamadas do Disque-Saúde (0800 280 8 280) e seis novos números foram colocados à disposição: (92) 98842-1542, 98842-1449, 98842-7274, 98855-2248, 98855-2185 e 99962-4887. Os canais são operados pela Semsa e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“Esses números não são para realizar agendamentos. A partir do cadastro, os distritos fazem contato e informam o dia em que irão aplicar a vacina. Eles servem apenas para receber novos cadastros ou para a atualização de dados, como endereço ou contato telefônico, de algum idoso que porventura tenha sofrido alteração. Os idosos acamados podem ficar tranquilos que todos serão imunizados em suas casas, por nossas equipes dos distritos de saúde”, assegurou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Segundo a gestora, por estar havendo um volume muito grande de chamadas para os números disponibilizados, pode haver dificuldade em conseguir completar a ligação, mas as linhas estão funcionando normalmente.

“Ocorre que quando duas ou mais pessoas ligam para um mesmo número de celular, para uma delas dará o sinal de chamada em espera. Para as outras, a mensagem será de caixa postal. Isso está ocorrendo porque muitas pessoas estão procurando o serviço nos primeiros dias”, explicou Shádia.

Outros grupos

Desde o dia 29/1, a Semsa começou a vacinar idosos a partir dos 80 anos de idade contra a Covid-19 na modalidade drive thru e ponto fixo, localizados em todas as zonas da cidade. No domingo, 31/1, antecipou o início da vacinação para o grupo de idosos dos 75 a 79 anos. Para ambos os casos, além da faixa etária, era observado o critério de mês de nascimento, para definir a data da imunização.

*Com informações da assessoria