Auxílio estadual injeta R$ 60 milhões na economia do Amazonas

Wilson Lima entrega auxílio na região metropolitana de Manaus | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta quarta-feira (03) o Cartão Auxílio Estadual para famílias do município do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital), dando início às entregas do benefício na região metropolitana de Manaus, onde 30 mil famílias serão beneficiadas. De acordo com o governo do Estado, a entrega do auxílio financeiro, o Governo vai injetar R$ 60 milhões na economia.

Segurança alimentar e ajuda econômica ao Estado

Wilson Lima destacou que, além da garantia da segurança alimentar para as famílias, o valor vai ajudar a alavancar a economia do Amazonas, combalida devido à pandemia.

“Além de ajudar essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social, também estamos fazendo uma injeção direta de R$ 60 milhões na atividade econômica. É um dinheiro que entra imediatamente em circulação à medida que ele vai sendo disponibilizado. Então, nesse primeiro momento, agora no início de fevereiro, R$ 20 milhões, no final de fevereiro mais R$ 20 milhões, e no início de março mais R$ 20 milhões”, explicou o governador, que entregou o auxílio nas mãos da dona de casa, Meyrislene Pereira.

Região Metropolitana

O governo do Estado começou a entregar o auxílio na Região Metropolitana de Manaus, em que 30 mil famílias serão beneficiadas. Esta etapa de entrega do auxílio contempla os municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Itacoatiara, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Itapiranga, Silves e Autazes.

“Começamos a entrega do Auxilio Estadual na região metropolitana, e só aqui serão 30 mil famílias beneficiadas com essa ajuda do Governo que é para aquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social", disse o governador.

Leia também: Famílias em extrema pobreza recebem auxílio estadual no Amazonas

Critérios para recebimento

O Auxílio Estadual vai beneficiar 100 mil famílias em situação de extrema pobreza no Amazonas. O valor é de R$ 600,00 e será pago em três parcelas, de R$ 200,00 cada. As entregas na capital iniciaram na segunda-feira (1º/02).

Para a seleção das famílias beneficiadas com o Auxílio Estadual, o Governo do Estado utilizou a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020.

Como consultar se tem direito no site

As famílias podem fazer a consulta no site www.auxilio.am.gov.br para saber se atendem os critérios de seleção do auxílio financeiro. O acesso ainda permite que os beneficiários consultem os estabelecimentos credenciados para o uso do auxílio, que será exclusivamente para a compra de produtos alimentícios e de higiene e limpeza.



Leia mais:

Ultimas notícias publicadas pelo EM TEMPO, o portal de conteúdo do Amazonas