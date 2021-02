Prefeito David confirma escola de enfermagem como posto de vacinação

Tanto o posto do sambódromo, quanto da EEM/Ufam são destinados para atendimento exclusivo de trabalhadores da saúde das redes pública e privada | Foto: Valdo Leão / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida anunciou, na manhã desta quarta-feira (3), a Escola de Enfermagem de Manaus (EEM/Ufam) como mais um ponto de imunização para profissionais da saúde"Nós vamos abrir aqui neste local, no bairro Adrianópolis, mais um posto de vacinação para os profissionais da saúde, nesta quinta-feira, dia 4, com toda estrutura e pessoal cedido pela Ufam", destacou o prefeito.

Sambódromo e EEM/Ufam para profissionais da saúde

Tanto o posto do sambódromo, quanto da EEM/Ufam são destinados para atendimento exclusivo de trabalhadores da saúde das redes pública e privada, que se enquadram nos grupos prioritários 1, 2 e 3 da fase atual da campanha.

Hospital Beneficente Português

Além desses, o Hospital Beneficente Português, Centro, também possui posto de vacinação exclusivo para profissionais de saúde. “Nós temos um número expressivo de profissionais da saúde, ontem vacinamos quase dez mil pessoas. Inclusive, nós vamos montar uma central de informação para de hora em hora termos equipes em todos os postos, coletando informações”, destacou David.

Como é a vacinação no Centro de Convenções

A vacinação no Centro de Convenções de Manaus, tem dois pontos fixos de oito drive-thru. Os trabalhadores da saúde que chegam até o local passam por duas triagens, e verificação na lista de prioridades elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“São dez postos de vacinação, cada um com dois vacinadores, triadores e registradores. A vacina aqui aplicada é a Coronavac, daqui a 28 dias tem que tomar a segunda dose”, destacou Rúbia Medeiros, chefe da vigilância do Distrito de Saúde Oeste da Semsa.

Durante a triagem dos trabalhadores da saúde que chegam até os pontos de vacinação é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e contracheque, para comprovação de vínculo com a unidade de saúde. Os que não estiverem na lista devem preencher uma autodeclaração de pertencimento a um dos grupos prioritários abrangidos nesta etapa de vacinação.

Alegria



Para a auxiliar de enfermagem, Simone Maria Cunha, a primeira dose da vacina serviu para recarregar as energias e intensificar ainda mais o trabalho que desempenha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Prefeitura de Manaus. “Foi um ano de trabalho bem difícil, porque tive duas vezes à Covid-19. Além disso, convivi com o desespero das famílias e perdas de entes queridos. Estava bem ansiosa para conseguir essa imunização parcial e melhorar a qualidade de vida e aumentar a nossa segurança no trabalho”, disse Simone.

*Com informações da assessoria



Veja Mais



Esperança: idosos falam do sentimento de serem vacinados em Manaus

Governo do AM estabelece orientações para as fases da vacinação