Mais 17 pacientes com Covid-19 são transferidos de Manaus para RJ

Manaus (AM) - Na noite desta terça-feira (02/02), o Governo do Amazonas, junto ao Governo Federal, realizou a transferência de 17 pacientes com Covid-19 para o Rio de Janeiro (RJ), onde darão prosseguimento ao tratamento da doença.



Com a transferência, chegou a 456 o total de pacientes contaminados com o vírus levados do Amazonas para outros Estados desde o dia 15 de janeiro.

O embarque dos amazonenses ocorreu por volta das 20h, na base da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Ponta Pelada, bairro Crespo, zona sul da capital. No total, foram transferidos 13 pacientes do sexo masculino e quatro pacientes do sexo feminino.

Dos pacientes transferidos nesta terça, 13 estavam internados em quatro unidades de saúde de Manaus: Hospital Platão Araújo, SPA Danilo Corrêa, SPA São Raimundo, SPA Zona Sul.

Além deles, outros quatro pacientes estavam internados no Hospital Geral de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, e foram conduzidos até a capital para a realização do procedimento.

As transferências de pacientes com Covid-19 do Amazonas para outros estados brasileiros vem sendo possível graças ao Plano de Cooperação, firmado pelo Governo do Estado juntamente ao Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde.

Para realizar a viagem, os pacientes são avaliados pela equipe médica antes de saírem do hospital e antes do embarque.

Os pacientes transferidos são selecionados atendendo a classificação de risco do protocolo de Manchester, adotado pelos médicos que atuam na Central Unificada de Regulação de Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

O transporte aéreo tem sido realizado em aeronaves de uso militar, adaptadas com equipamentos que garantem a estabilidade e segurança dos pacientes, sob responsabilidade da FAB, que tem atuado na força-tarefa ao lado do Governo do Estado e Ministério da Saúde (MS), no enfrentamento da crise sanitária provocada pela Covid-19.



PACIENTES TRANSFERIDOS

Período: 15 de janeiro a 2 de fevereiro de 2021

TOTAL: 464

• COVID-19: 456

• ONCOLÓGICOS: 8

Transferências de pacientes Covid-19 de Manaus para outros estados: 417

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 42 (Viagens 17, 20 e 30/01)

Goiânia (GO): 48 (Viagens 18/01 – tarde e noite; e 28/01)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 – tarde e noite)

Recife (PE): 26 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 35 (Viagens 28/01 e 1º/02)

Florianópolis (SC): 11 (Viagem 30/01)

Palmas (TO): 17 (Viagem 31/01)

Porto Alegre (RS): 17 (Viagem 1º/02)

Santa Maria (RS): 15 (Viagem 02/02)

Rio de Janeiro: 13 (Viagem 02/02)

Transferências de pacientes de Covid-19 do interior do Amazonas para outros estados: 39

Origens/Destinos:

Tabatinga – Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC): 3 (Viagem 15/01)

Parintins – Belém (PA): 6 (Vagens 18 e 19/01)

Parintins – Natal (RN): 13 (Viagem 25/01)

Parintins – Curitiba (PR): 13 (Viagem 31/01)

Iranduba – Rio de Janeiro (RJ): 4 (Viagem 02/02)

Transferências de pacientes Não Covid-19 para outros estados: 8

Pacientes Oncológicos para cirurgia

Manaus – Rio de Janeiro: 8 (Viagem 29/01)

