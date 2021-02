Justiça determina que prefeitura de Manacapuru informe sobre vacinados

No documento deverá constar: identificação de nome, CPF, qual o tipo de prioridade - qual função exerce e onde a exerce, e local onde foi feita a imunização. | Foto: Reprodução

Manacapuru (AM) - A Justiça estadual acatou Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do estado, em Manacapuru, e determinou que a prefeitura municipal informe, diariamente, até às 22h, em seu sítio na internet, a relação de pessoas vacinadas contra a covid-19, até às 19h do dia respectivo.



No documento deverá constar: identificação de nome, CPF, qual o tipo de prioridade - qual função exerce e onde a exerce, e local onde foi feita a imunização.

De acordo com o MPAM, a prefeitura de Manacapuru deverá informar ainda a quantidade de doses enviadas ao DSEI local, bem como ia quantidade de vacinas que ficou guardada para a aplicação da segunda dose. As informações devem ser enviadas, também, ao juízo local e à promotoria de Manacapuru.

