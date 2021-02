Mais oito pacientes de COVID-19 retornam a Manaus, após recuperação

Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e foram recebidos pelo Governo do Estado | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM) - Retornaram a Manaus na noite e madrugada desta quarta e quinta-feira (3 e 4/02) mais oito pacientes que haviam sido transferidos para outros estados. Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e foram recebidos por uma equipe de Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que realiza o transporte para os seus respectivos domicílios.

De acordo com a assessoria do governo do Amazonas, dois pacientes vieram de Teresina (PI), quatro de Maceió (AL) e mais dois de Vitória (ES).

"Eu fui muito bem tratada no Piauí, com cuidado e atenção. Graças a Deus estou voltando com vida. Essa transferência foi muito boa para a minha vida. Graças a essa ação eu estou de volta", explicou | Foto: Mauro Neto/Faar

Uma das recuperadas é Adriane Sabrina Cabral, 32, que estava no SPA Joventina Dias e viu na transferência a melhor oportunidade de cura. "Eu fui muito bem tratada no Piauí, com cuidado e atenção. Graças a Deus estou voltando com vida. Essa transferência foi muito boa para a minha vida. Graças a essa ação eu estou de volta", explicou.

"Essa atitude do Governo foi muito boa. Talvez não tivéssemos chances aqui, mas em Natal fomos muito bem atendidos por toda a equipe de saúde. Para mim, só por estar voltando viva, é nota mil para o governo", | Foto: Mauro Neto/Faar

A médica Alcione Praia, 32, que atende em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, é mais uma recuperada da Covid-19. Ela estava em tratamento em Natal e aprovou essa ação do governo. "Essa atitude do Governo foi muito boa. Talvez não tivéssemos chances aqui, mas em Natal fomos muito bem atendidos por toda a equipe de saúde. Para mim, só por estar voltando viva, é nota mil para o governo", comentou.

Além do apoio logístico, o FPS tem dado toda uma atenção especial, desde a internação em outro Estado, até o retorno a Manaus. A secretária executiva do FPS, Kathlen Santos, ressaltou a importância desse trabalho.

“Desde a unidade em que eles estão se tratando, nossa equipe faz um acompanhamento importante, por meio dos nossos técnicos, inclusive contatando os familiares aqui em Manaus. Então esse paciente se torna mais acolhido e se sente mais seguro, por saber que não está desamparado e que o Estado, através desse trabalho, continua dando todo o suporte que eles precisam”, finalizou.

A transferência de pacientes faz parte de uma força-tarefa criada entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal, com o objetivo de melhorar o atendimento na rede estadual de saúde, inclusive em Manaus. | Foto: Mauro Neto/Faar

Força-Tarefa

A transferência de pacientes faz parte de uma força-tarefa criada entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal, com o objetivo de melhorar o atendimento na rede estadual de saúde, inclusive em Manaus.

Atualmente 471 pacientes com Covid-19 já foram transferidos para tratamento em outro Estado.

Até esta madrugada, 145 curados da Covid-19 já haviam retornado ao Amazonas.

*Em Tempo, com informações da assessoria

