Borracheiro morre eletrocutado na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem morreu eletrocutado no início da tarde deste domingo (14) após encostar no fio de alta voltagem na Avenida 7 de maio, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, o fio de quase 100 metros se rompeu por volta das 11h45 e os moradores aguardavam a empresa de companhia elétrica chegar para resolver o problema.



Conhecido como Piauí pelos vizinhos, o borracheiro Raimundo Nonato, 54, estava bebendo e passava pelo local, rumo à sua residência, quando encostou em fio de alta tensão, que estava no chão desde às 11h45.

Um vizinho, que preferiu não se identificar, disse que tudo aconteceu muito rápido. "Eu estava indo na loja, passei pelo Piauí sentado na borracharia, quando retornei, cinco minutos depois, ele estava sendo eletrocutado no outro lado da avenida, em frente à borracharia", lamenta.

A companhia elétrica Amazonas Energia chegou a local para fazer os reparos da fiação. De acordo com um técnico, Nonato recebeu uma descarga de mais de 13 mil volts. O homem deixa esposa e três filhos.







