Operação fecha bar clandestino e prende cinco pessoas em Manaus

Manaus (AM) - As aglomerações em Manaus, devido à pandemia do novo coronavírus, tem exigido trabalho policial. Após patrulhamento na zona norte de Manaus, um bar que estava funcionando de forma clandestina, no bairro Cidade Nova, foi fechado na noite da última sexta-feira (12), em mais um dia da “Operação pela Vida”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).



De acordo com a assessoria da SSP, o “boteco do maranhão”, cinco pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia-Geral de Polícia Civil, onde foram autuados e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Ainda no local, o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, apreendeu três motocicletas e um carro, que possuíam irregularidades, como ausência de documentos. Os veículos foram encaminhados ao parqueamento do Detran.

Para denunciar estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas que descumprem decreto governamental ou possua outras irregularidades, basta acionar o 190, ou acessar o site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

