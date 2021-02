Prefeitura avança em obras emergenciais em todas as zonas de Manaus

A população pode identificar nos seus bairros a necessidade de serviços emergenciais e entrar em contato com a prefeitura, por meio do Instagram da Seminf | Foto: Divulgação/Seminf

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), começa a semana com os trabalhos a todo o vapor e permanece com as frentes de obras emergenciais existentes pela cidade, com os principais serviços feitos em locais onde não há nenhuma condição de trafegabilidade, sempre com a ajuda dos moradores, para a identificação de áreas mais afetadas nesse período chuvoso.

Nesta segunda, 15/1, estão sendo realizados serviços diversos de tapa-buracos, drenagem, desobstrução de bueiros, limpeza e capinação em vários bairros da capital.

No Acariquara etapas 1 e 2, na zona Leste, as equipes da Seminf aplicam massa asfáltica nas ruas Cedroramas e Enviras e já finalizam os serviços de tapa-buracos no local, trabalhos que também seguem no bairro Morro da Liberdade, zona Sul; nos bairros Gilberto Mestrinho e Zumbi dos Palmares, zona Leste; além do Bairro da Paz e Redenção, zona Centro-oeste, onde as ruas já foram recuperadas e entregues à população. No Coroado 2, zona Leste, as ações são de drenagem profunda.

Na zona Sul, a recuperação de rede de drenagem, está em andamento nas ruas Brasil e 9 de Maio, ambas na Comunidade Lagoa Verde, bairro São Lázaro; na rua Nova Esperança, bairro Crespo; ruas Arthur Virgílio e Professor Carlos Mesquita, no Santa Luzia; e rua Muiraquitan, no Educandos.

No bairro São Jorge, zona Oeste, é feita a preparação de base para aplicação de massa asfáltica, assentamento de canaletas e recuperação de meios-fios nas ruas Paraíso e São João. Na avenida São Jorge, as equipes da Seminf trabalham na recuperação da rede de drenagem profunda.

Os serviços de drenagem seguem na avenida Autaz Mirim, uma das mais movimentadas de Manaus, no bairro São José 2, na zona Leste. Lá, é feita a recuperação de drenagem profunda.

No Armando Mendes, além da drenagem, a Seminf faz a recuperação de um “rip-rap”, em local que apresentava risco aos moradores.

Na rua Santa Inês, no bairro Lírio do Vale, é feita a limpeza no local após a queda do muro de uma escola municipal, devido às fortes chuvas ocorridas na cidade durante o último fim de semana.

A população pode identificar nos seus bairros a necessidade de serviços emergenciais e entrar em contato com a prefeitura, por meio do Instagram da Seminf (@seminf_manaus), para que os trabalhos sejam feitos de forma imediata.

