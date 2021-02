Obra em UBS no bairro Riacho Doce deve ser concluída neste sábado (20)

Além da drenagem na UBS, equipes da Seminf trabalham com equipes reduzidas nos 16 Distritos de Obra atendendo solicitações emergenciais | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - A obra emergencial de recuperação da drenagem na área externa da Unidade Básica de Saúde da Família 13 (UBSF 13), no bairro Riacho Doce 2, Zona Norte da cidade entrou em fase de conclusão, afirma prefeitura. A obra está sendo realizada desde o dia 2 de fevereiro e tem previsão para ser entregue no próximo sábado, dia 20.

A área apresentava problemas de erosão no entorno da drenagem profunda dentro do terreno da UBS, causando a suspensão de atendimentos diários na unidade. No inicio do mês de fevereiro, o prefeito David Almeida esteve no local e determinou que fosse executada a obra emergencial para que a população tenha o mais breve possível os atendimentos de saúde retomados.

A obra está sendo realizada desde o dia 2 de fevereiro e tem previsão para ser entregue no próximo sábado, dia 20 | Foto: Divulgação/Semcom

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, esteve no local fiscalizando a obra. Segundo ele, o problema com a drenagem na área externa da UBS gerava transtornos para os moradores e prejudicava os serviços de atendimento da unidade de saúde.

“A demanda emergencial está sendo solucionada com celeridade, conforme a determinação do prefeito David Almeida. Se o tempo ajudar com o sol, vamos concluir os trabalhos nos próximos dias de forma emergencial e de uma vez por todas”, garantiu Marcos Rotta.

Após a conclusão da drenagem profunda, será feito o trabalho de drenagem superficial, que é a execução de meio-fio, sarjeta e bueiros.

Foram implantados cerca de 120 metros de nova tubulação | Foto: Divulgação

Para a dona de casa Zelandia Pereira dos Santos, moradora da área, a obra vai solucionar de forma definitiva os transtornos da pista que causavam medo para todos que trafegam no entorno.

"Esse trabalho que está sendo realizado pelas equipes da prefeitura vai acabar com o nosso sofrimento nessa área. Tínhamos medo que afundasse mais a rua, e fora que sempre alagava em dias de chuvas, e as crianças precisavam atravessar um caminho de lama, para poder chegar até a calçada", disse a dona de casa.

Além da drenagem na UBS, equipes da Seminf trabalham com equipes reduzidas nos 16 Distritos de Obra atendendo solicitações emergenciais de serviços de tapa-buracos, drenagens superficiais, consertos de pontes de madeira, desobstrução de bueiros, entre outros serviços básicos.

*Com informações a assessoria

