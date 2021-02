Prefeitura realiza melhorias na Feira Manaus Moderna

Outra ação que vem sendo realizada pelo IMMU é a de coibir aglomerações, irregularidades e orientar os condutores e pedestres, que circulam na área da feira da Manaus Moderna. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus, passa por serviços de melhoria, por parte da Prefeitura da capital. Nesta terça-feira, 16, uma equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou a pintura de estacionamento e sinalização horizontal, na feira da Manaus Moderna, Centro. “ Nosso objetivo aqui na feira da Manaus Moderna é manter a segurança e trafegabilidade aos condutores e pedestres. Estamos sinalizando alguns trechos, para garantir a segurança de quem circula no entorno”, comentou o diretor de Operações e Fiscalização do IMMU, Stanley Ventilari.

Complemento

O trabalho é um complemento ao que vem sendo realizado na área, com os serviços de recapeamento e tapa-buracos, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf); limpeza das vias, pela Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp); além da rotina de sanitização das feiras.

Outra ação que vem sendo realizada pelo IMMU é a de coibir aglomerações, irregularidades e orientar os condutores e pedestres, que circulam na área da feira da Manaus Moderna.

“Nós percebemos diariamente uma grande movimentação de pessoas pela manhã, aqui na feira da Manaus Moderna, e para isso nós temos um efetivo específico, para combater as irregularidades e orientar os condutores. Com esse trabalho nós garantimos um trânsito mais seguro para todos”, informou Stanley.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas