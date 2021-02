Caminhão cai em cratera no Grande Vitória e energia é interrompida

O veículo tombou parcialmente para o lado atingindo um poste de energia elétrica | Foto: Divulgação

Manaus - Um caminhão limpa fossa caiu em uma cratera, na tarde desta sexta-feira (19), na avenida Iraque, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. O fornecimento de energia elétrica na área foi interrompido.

O motorista do caminhão relatou à imprensa que, no momento em que foi fazer a curva para acessar a rua União, uma parte do asfalto cedeu e o caminhão entrou em uma cratera.

O veículo tombou parcialmente para o lado atingindo um poste de energia elétrica. O impacto acabou afetando a estrutura. Equipes da concessionária de energia já fazem manutenção no poste.

"Não foi falta de atenção. Estou bem e foi apenas prejuízos materiais. A pista cedeu na hora que fui dobrar o caminhão e moradores ia contaram que vários caminhões já caíram aqui. A pista está cedendo", explicou.

O Em Tempo aguarda nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para saber quais providências serão adotadas em relação à manutenção da via.

