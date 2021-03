Ação no trânsito monitora ausência de cinto e excesso de velocidade

Prefeitura reforça monitoramento para verificar uso do cinto e coibir excesso de velocidade | Foto: Divulgação / IMMU

Manaus (AM) - Para reduzir acidentes de trânsito, a Prefeitura de Manaus realizou neste domingo, (28) a operação “Velocidade Segura”, com equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) nas zonas Leste, Oeste e Norte, monitorando os condutores que não utilizam o cinto de segurança e trafegam com excesso de velocidade.



Durante a operação, os agentes instalaram cones nas avenidas em pontos estratégicos para orientar os condutores na redução da velocidade, além de monitorar os passageiros sobre o uso do cinto de segurança, que é um item obrigatório.

Segundo o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Lêda, a operação é realizada todos os finais de semana nos principais corredores viários. “O prefeito David Almeida tem nos determinado diversas ações de fiscalização, com o objetivo de tornar o trânsito da capital cada vez mais seguro, humano e harmônico. Vamos intensificar nossas operações para garantir aos motoristas que circulem com segurança, respeitando os limites de velocidade da via”, disse Lêda.

O vice-presidente reforçou que deixar de usar o cinto de segurança é infração grave, com cinco pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 195,23. “Trafegar dentro dos limites de velocidade da via serve para preservar a segurança no trânsito e evitar acidentes”, ressaltou.

