Sejusc recebe doação de álcool em gel e água sanitária para idosos | Foto: Raine Luiz / Divulgação Sejusc

Manaus (AM) - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) recebeu, nesta segunda-feira (1°/03), a doação de 240 unidades de álcool em gel e 120 de água sanitária de uma fábrica de produtos de limpeza de Manaus. Os produtos irão compor kits de higiene que serão entregues para idosos assistidos pela pasta, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa.

As empresas que queiram ajudar os públicos atendidos pela Sejusc com doações de cestas básicas, kits de higiene, entre outros itens, podem entrar em contato por meio do número (92) 98500-6270.

Segundo a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, a nova doação ajudará a manter os idosos em casa, higienizados e protegidos do novo coronavírus. “Neste momento de transmissão da Covid-19, uma das formas de prevenção é a limpeza. Então hoje a água sanitária e o álcool em gel são itens fundamentais que devem fazer parte da cesta básica”, disse.

O gerente da Brinort, Márcio Souza, destacou que a empresa costuma ajudar a comunidade que mais necessita desde o início da pandemia. “Quem está mais vulnerável são os idosos. Então o diretor da Brinort [Marcos Souza] resolveu fazer a doação para que pudéssemos ajudar a minimizar a transmissão do novo coronavírus, que está sendo muito duro com a nossa população”, contou.

Saiba mais

Todas as cestas básicas e kits recebidos pela Sejusc são direcionados somente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Como medida de segurança para evitar qualquer tipo de aglomeração, eles são entregues a coordenadores de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam com esses públicos, sendo responsáveis por efetuarem o repasse dos produtos.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Alimentos contaminados podem causar doenças diarreicas e desidratação