Profissionais de saúde são capacitados para profilaxia do virus HIV

Manaus (AM) - Em preparação para a oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao vírus HIV, na rede municipal de saúde, a Prefeitura de Manaus promoveu, na tarde desta quarta-feira, 3/3, uma capacitação para profissionais da Clínica de Saúde da Família Raimundo Franco de Sá.

De acordo com a técnica do Núcleo de Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais da Semsa Ana Carolina Leão Sales, a capacitação é mais uma etapa do processo de implantação do serviço na rede municipal, que deve ocorrer ainda no mês de março. “A Clínica da Família Franco de Sá já funciona com o serviço de assistência especializada, com o atendimento e acompanhamento das pessoas com diagnóstico positivo para HIV. Então, conta com uma equipe especializada e que agora está sendo capacitada para oferecer um novo serviço, que deve ser implantado ainda no mês de março”, informou Ana Carolina Leão.

A chefe do Núcleo de Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais da Semsa, enfermeira Rita de Cássia Castro de Jesus, explica que a medicação contém dois antirretrovirais, que, combinados, oferecem proteção contra o HIV. “É uma estratégia indicada para pessoas que têm maior vulnerabilidade à exposição ao vírus, como é o caso de gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores/as do sexo e casais sorodiferentes, quando um dos parceiros vive com HIV e o outro, não, e para proteger o parceiro há a necessidade desse medicamento”, mencionou a enfermeira.



Após a implantação do serviço na Clínica da Família Franco de Sá, a equipe de profissionais fará um cadastro para a inclusão no atendimento, de acordo com critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

A capacitação, foi realizada na sede do Complexo de Saúde Oeste, no bairro da Paz (zona Oeste), sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e reuniu equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e farmacêuticos.

