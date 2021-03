Motorista fica ferido após colisão entre carreta e caminhão em Manaus

Com o impacto, a carreta arrancou a porta do outro veículo, causando uma fratura exposta na perna do motorista | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um acidente entre um caminhão e uma carreta deixou um homem gravemente ferido no início da tarde desta quarta-feira (10), no bairro Distrito Industrial 2, zona Leste de Manaus. O caso ocorreu na avenida Solimões, quando ambos colidiram de frente no meio da via. O motorista do caminhão recebeu grande parte do impacto.

Segundo testemunhas, os veículos dirigiam com certa velocidade e ao chegar no meio da via, acabaram se chocando de frente com força. Com o impacto, a carreta arrancou a porta do outro veículo, causando uma fratura exposta na perna do motorista.

Motorista ficou preso nas ferragens com uma fatura exposta na perna | Foto: Divulgação

A vítima, identificada preliminarmente como Raimundo Alcântara, foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, também na Zona Leste da capital.

O motorista da carreta, de modelo usado para carregar contêineres, não sofreu ferimentos graves. No local, destroços dos veículos ficaram espalhados pela rua, causando um pequeno congestionamento e transtorno a motoristas da área.

Leia mais

‘Não aguento mais’: vítima clama enquanto aguarda resgate na BR-174

Motorista bate carro milionário em poste e foge para não ser multado