Semsa suspende atendimento no Laboratório Distrital Sul

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Saúde SEMSA informou por meio de nota nesta quinta ( 11) que precisou suspender o atendimento no Laboratório Distrital Sul, que funciona ao lado da Unidade Básica de Saúde do Morro da Liberdade, na rua D. Mimi, s/nº, temporariamente.

De acordo com a assessoria, a medida foi necessária porque as fortes chuvas dos últimos dias em Manaus causaram danos à unidade, inclusive nas instalações elétricas, prejudicando o funcionamento dos equipamentos e o atendimento seguro aos usuários.

A suspensão durará o tempo necessário para que sejam realizados os reparos na estrutura do prédio.



Os usuários agendados para a coleta de exames no Laboratório Distrital Sul serão remanejados para outros laboratórios da Semsa.

