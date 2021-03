Prefeitura realiza entrega do ‘Kit Merenda' para creches em Manaus

Dessa vez, os alimentos foram distribuídos nas 24 creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed), | Foto: Divulgação

Manaus - Em continuidade às ações de amparo durante a pandemia, a Prefeitura de Manaus realizou mais uma etapa da entrega do “Kit Merenda Escolar”, nesta sexta-feira, 12/3.



Dessa vez, os alimentos foram distribuídos nas 24 creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sendo o total de 5.300 kits de merenda, com a novidade da inclusão do leite Nestogeno, composto alimentar próprio para a idade dos alunos.

A Prefeitura, desde o final de janeiro, tem percorrendo as escolas da zona ribeirinha, nos rios Negro, para entrega dos kits. “Os kits para as creches visam garantir a segurança alimentar das crianças nesses tempos de pandemia. O leite Nestogeno é uma fórmula infantil que garante todas as vitaminas necessárias para as crianças nessa fase", afirmou o diretor da Infralog da Semed, Mário Jorge Oliveira de Paula Filho.

Cada kit é composto por achocolatado, biscoitos doce e salgado, macarrão, arroz, açúcar, feijão, polpa de frutas, frango, carne ou peixe e temperos. Nas creches há o acréscimo do leite Nestogeno.

Lei Federal

A ação tem como base a lei federal n° 13.987/2020, junto com a resolução n° 02/2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que autoriza as secretarias de Educação a entregarem os kits de merenda escolar em substituição à alimentação servida nas unidades de ensino. Os alimentos serão distribuídos a todos os alunos da rede municipal, enquanto durar o regime de aulas remotas.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas