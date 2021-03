Feiras da ADS de produtos regionais retornam a Shoppings de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As Feiras de Produtos Regionais realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) no Manaus Plaza Shopping e Sumaúma Park Shopping voltam a funcionar a partir desta terça-feira (16/03), das 13h às 17h. Com a reabertura, os produtores rurais terão a oportunidade de escoar seus produtos diretamente para o consumidor final, dentro do horário estabelecido pelo Decreto nº 43.548, de 11 de março de 2021.



No Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, Chapada, a Feira da ADS funcionará às terças e quintas, das 13h às 17h. Já no Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, Cidade Nova, as edições serão realizadas às terças, também das 13h às 17h. A média de participação é de 60 feirantes em cada dia de feira.



Consumo de alimentos proibido

Durante as compras, os clientes não poderão consumir alimentos no local. O distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas continua entre as medidas de prevenção que devem ser observadas, além do reforço da higienização pessoal. Feirantes e clientes só poderão permanecer no ambiente utilizando máscaras de proteção individual.

Confira o calendário completo das Feiras da ADS em Manaus abaixo:

Terças-feiras, das 13h às 17h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quintas-feiras, das 13h às 17h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sábado, das 5h às 11h

• Clube Militar de Manaus (Cassam), avenida Rodrigo Otávio, 430, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

• Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio

• Ginásio Esportivo e Cultural da Associação de Moradores do Bairro Petrópolis, rua José Florêncio, 930, bairro Petrópolis

