Manaus vai liberar instalação de empresas em Micro Distrito industrial

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), está analisando estratégias para utilização do Micro Distrito Industrial de Manaus (Dimicro), localizado no ramal do Brasileirinho, zona Leste.



Na última sexta-feira, 12/3, o secretário do órgão, Radyr Jr, juntamente com o subsecretário Gustavo Igrejas, fez visitas técnicas em seis pequenas empresas, que pretendem concorrer à utilização do espaço. “Estamos visitando as micro e pequenas indústrias de Manaus, que tenham todas as características necessárias para a instalação no projeto Dimicro e seguindo orientação do prefeito David Almeida, pretendemos colocar para funcionar com o intuito de fomentar o empreendedorismo na cidade”, destacou o secretário.

O espaço, destinado a melhorar a instalação de micro e pequenas indústrias que prestam serviço ao Polo Industrial de Manaus (PIM), há 15 anos é subutilizado, servindo atualmente como depósito de bens inservíveis da prefeitura. A ideia é que ainda neste ano, as atividades iniciem conforme apresentado em uma das metas da mensagem governamental.



Dimicro como aceleradora



O Dimicro vai implementar e operacionalizar como um incentivador de empresas de tecnologia, de fabricantes de produtos com matéria-prima regional e de cooperativas de trabalhadores em geral, inclusive intermediando a compra, garantindo os produtos. Além disso, o espaço já está sendo projetado para ser incubadora e aceleradora de empresas.

Essas micro e pequenas indústrias, alvo do Dimicro, estão instaladas em vários bairros e atendem o Distrito Industrial de Manaus e outras empresas na cidade.

O objetivo é que em breve elas tenham a oportunidade de participar do edital de convocação, a ser lançado pela Semtepi, para a instalação.





